Concorso docenti, graduatoria illegittima. Esclusi 22 docenti cilentani e salernitani abilitati dal Tribunale di Vallo della Lucania

Con DDG n. 85/2018 dell’1 febbraio 2018 veniva indetto concorso per titoli ed esami – su base regionale – per il reclutamento di personale per le scuole secondarie di primo e secondo grado. L’unico requisito richiesto per poter partecipare al concorso era il possesso dell’abilitazione alla data del 31 maggio 2017 e veniva consentita la partecipazione, seppur con riserva, anche a chi aveva l’abilitazione riconosciuta da un provvedimento giudiziario. Furono ammessi anche centinaia di docenti del Cilento e di Salerno che hanno superato le prove del concorso. Tra questi anche 22 docenti AFAM riconosciuti definitivamente abilitati dal Tribunale di Vallo della Lucania. Dal 27 agosto scorso l’URS Campania ha pubblicato le graduatorie di merito riguardanti l’insegnamento della musica nella scuola secondaria di I e II grado, ma in tali graduatorie non vi erano i nominativi dei 22 docenti che hanno positivamente superato al concorso al quale erano stati ammessi in virtù di provvedimenti giudiziari. I sindaci hanno ritenuto l’esclusione illegittima poiché impedisce loro di ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato e molti dei docenti esclusi si sono rivolti al sindacato Gilda degli insegnanti di Salerno, il quale ha nominato un avvocato che ha inoltrato all’USR Campania ricorsi e diffide al fine di far ottenere l’immissione in ruolo dei docenti ingiustamente esclusi.