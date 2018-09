Conca dei Marini, l’assessore Esposito rimette le deleghe al bilancio, mobilità e ambiente

Conca dei Marini, Costiera Amalfitana. L’assessore Alfonso Esposito ha rimesso le proprie deleghe nelle mani del sindaco di Conca dei Marini, Gaetano Frate. Esposito lascia le deleghe al bilancio e il patrimonio, mobilità e ambiente, comunicando la decisione questa mattina su Facebook:

“Approfitto di questo gruppo (Sei di Conca dei Marini Se, ndr) per comunicare ai cittadini di Conca dei Marini che la settimana scorsa ho rimesso tutte le mie deleghe al Sindaco, con l’amara consapevolezza che non vi sono più le condizione per poter amministrare e tutelare al meglio gli interessi dell’intera collettività. Resterò nella maggioranza, come consigliere senza delega, nella speranza che possa cambiare qualcosa. Buona giornata a tutti”.

L’assessore ha deciso di rimanere in quota maggioranza come consigliere, ma tale consegna delle deleghe, avviene in modo del tutto inverosimile: infatti in questo periodo sta avvenendo il trasferimento del nuovo sito istituzionale, con relative difficoltà tecniche ad accedere ad atti.