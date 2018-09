Comune di Tramonti: L ’azione dell’amministrazione Giordano, sgravi sulla TARI per gli utenti che effettuano compostaggio domestico

Tramonti: Continua l’azione dell’amministrazione Giordano in favore dei cittadini virtuosi del Comune di Tramonti: fino al 33% di sconto sulla T.a.r.i. Un altro passo in avanti, un altro tassello a favore dell’ambiente e del risparmio: finora è stato riconosciuto uno sgravio del 30% a tutti gli utenti che hanno effettuato il compostaggio domestico della frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani, ma quest’anno, grazie alla maggiore quantità di materiali organici non conferiti agli impianti, lo sgravio applicato è salito addirittura al 33%.

Ad oggi sono circa 1.078 utenti, comprese le compostiere concesse in comodato d’uso gratuito, ma si auspica che sempre più cittadini scelgano di effettuare il compostaggio domestico, in quanto, questa pratica, da un lato abbassa i costi di smaltimento del rifiuto organico e dall’altra abbatte le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto degli stessi, prima agli impianti di trasferenza e poi agli impianti di compostaggio, situati spesso fuori Regione Campania: dai dati del piano finanziario, si evince un minor costo dovuto all’attività di compostaggio pari a 66 mila euro.

«Premiare vuol dire certificare gli atteggiamenti virtuosi dei cittadini che credono nelle buone pratiche ambientali – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Vincenzo Savino – La tutela e la valorizzazione del territorio passano necessariamente attraverso atteggiamenti di fattiva collaborazione tra cittadini e istituzione.