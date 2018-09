Comune di Sanza: oggi 18 settembre 2018 Festa Patronale del Santo Patrono San Sabino

Onore dal Nob. Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo designato nel Libro d’Oro della famiglie Nobili e Notabili Italiane,Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci + appartenente sia All’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa che a quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”) cattolico cristiano praticante della Parrocchia Santa Maria Assunta e San Francesco di Assisi facendo riferimento a Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro oltre Referente del Parroco don Giuseppe Spinelli presso gli uffici diocesani (Segretario Consiglio Direttivo Confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario + Confratello Arciconfraternita Maria SS della Neve).

Ogni anno a Sanza oltre alla festa patronale del 5 agosto della Patrona Santa Maria della Neve o Madonna del Cervato di cui il santuario Diocesano è situato sul Monte Cervati,si aggiunge anche quella di San Sabino Santo Protettore-Patrono che si festeggia oggi 18 settembre 2018 con Santa Messa Santa Maria Assunta celebrata dal Parroco don Giuseppe Spinelli in Chiesa Madre alle ore 17,00 .

Al termine ci sarà la processione per il Paese. Una festa molto sentita dai sanzesi come tutte le altre tradizioni religiose ed altrettanto dal Nob. Cav. Attilio De Lisa.

Infine la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.