Comune di Padula-Convento di San Francesco, oggi domenica 16 settembre celebrata Santa Messa in diretta su RAI 1 - Nob. Cav. Attilio De Lisa

Ad un anno di distanza dall’ultima volta,le telecamere della RAI sono tornate nel Cilento,Vallo di Diano e Alburni per trasmettere in diretta una Santa Messa domenicale a Padula con la presenza anche del Nob. Cav. Attilio De Lisa (Referente Provinciale-Presidente Sezione comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dirigente di ruolo dell’ASL Salerno P.O.-Presidio Ospedaliero Dell’Immacolata di Sapri) proveniente da Sanza facendo riferimento a Mons. Antonio De Luca oltre sia Referente del Parroco don Giuseppe Spinelli presso gli uffici diocesani che appartenente sia all’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica (onorando anche la Croce del Santo Sepolcro di Gerusalemme e l’ostensorio della prima Comunione Corpo di Gesù) che ai Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani” ( un caloroso saluto al Sindaco Paolo Imparato presente insieme a don Vincenzo Federico Parroco di Padula Scalo + Curia Diocesana e Parrocchie).

In studio, con Lorena Bianchetti presenti Umberto Broccoli, archeologo e autore televisivo, il teologo Giuseppe Lorizio e Federica de Denaro, giornalista e conduttrice televisiva. Nella puntata si sono riviste le bellissime immagini girate nel corso dell’estate, tra le quali: Ninfa, il giardino più bello del mondo; Napoli, la devozione per San Gennaro; Vicenza, custode dell’arte di Andrea Palladio, il più grande architetto veneto e uno dei maggiori artisti del Cinquecento; Sassari, con la Faradda, ovvero la discesa dei candelieri, una tradizione che viene da lontano.

Quindi l’appuntamento si è svolto oggi domenica 16 settembre a partire dalle ore 10:55 a Padula della Diocesi di Teggiano-Policastro per la Santa Messa che è stata celebrata presso il Convento di San Francesco e ripresa in diretta nazionale su RAI 1 (la regia è stata affidata a Don Michele Totaro Parroco di Sala Consilina-rettore dell’Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali mentre il commento è stato di Simona De Santis).

L’evento è nato in seguito all’iniziativa del Coro Polimnia di Padula, diretto da Annamaria Torresi, che ha trovato immediata adesione da parte del parroco padulese don Giuseppe Radesca Vicario Generale della diocesi di Teggiano-Policastro e da parte dei Frati Minori, nella persona del Frate Guardiano Padre Antonio Basso, che hanno dato disponibilità per la location, il Convento di San Francesco.

La diretta si è vista in Europa, nel nord e sud America, Australia, Africa, Asia, così anche gli italiani residenti all’estero, in particolare i valdianesi, hanno seguito, con emozione e vicinanza, anche se solo per un’ora, di nuovo a “casa”. Prima dell’inizio della Santa Messa un ampio servizio filmato ha illustrato e commentato le caratteristiche naturali, paesaggistiche, culturali, storiche e religiose del territorio.

Lo scorso anno protagonista della messa in diretta Rai era stata la Cattedrale di Policastro Bussentino di cui presente il Sottoscritto; tre anni fa, invece, la Chiesa Santa Maria delle Grazie di Lentiscosa in Camerota.

Alle 12.00 c’è stato, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro.