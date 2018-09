IL COMPLEANNO DI SOPHIA LOREN E LA SUA VECCHIA VILLA A VETTICA DI AMALFI: UNICITA’ DEL NOSTRO TERRITORIO

Il 20 Settembre del 1934 nasceva la splendida Sophia Loren, per poi lasciare al mondo intero una traccia indelebile dell’unicità nostrana. Ci sono in effetti angoli di questo nostro paradiso in terra che sono in grado di riassumere quanto lo rende irripetibile. Proprio nella Vettica di Amalfi dove l’attrice ha soggiornato nella sua villa, a picco sul mare, si stende un panorama difficile da descrivere per la sua bellezza. Dalla suggestiva grotta che domina la statale, in un solo fiato fino ad una spiaggia incantevole, arricchito dai giardini tutt’intorno: piccoli tesori di tradizione in grado di produrre i prodotti più genuini di quel km zero sempre più ambito e sempre più raro. Un quadro da sogno, dove la vitalità imprenditoriale di giovani come Serena e Albino, che a Sophia hanno dedicatogli ambienti del loro rinnovato bistrot “Il Baglio”, si scontra purtroppo con un albergo storico proprio al loro fianco, chiuso per questioni di burocrazia, così come il sentiero che conduce alla spiaggia sbarrato da un muretto da decenni, con i bagnanti costretti a scavalcare. Quanto più unico e fantastico, insomma, il nostro patrimonio nascosto in ogni dove andrebbe maggiormente salvaguardato. Sophia certo non smentirebbe; possa portarci fortuna allora e auguri a lei! Vincenzo Esposito