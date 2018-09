IL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI CASTELLAMMARE LASCIA PER AVVICENDAMENTO

Il Comandante Sig. Guglielmo Cassone Capitano di Fregata lascia Castellammare di Stabia per nuova destinazione. Gli inviati di Positanonews hanno raccolto in una video intervista il suo saluto e le sue riflessioni in un bellissimo tramonto di Marina della Lobra. Ci dice che la nuova destinazione è il Porto di Civitavecchia, e si tratta di un normale avvicendamento, che non è stato scelto espressamente da lui. Con Guglielmo Cassone abbiamo vissuto l’esperienza di CASTELLAMMARE PORTO APERTO, molto prima che essa diventasse manifestazione nazionale, “gli spazi portuali servono anche ad aggregare”. Abbiamo vissuto l’esperienza del recupero delle anfore dal relitto di Capri, la lotta ai datterari, e soprattutto la presenza continua e costante alle tante manifestazioni marinare sparse sul territorio del compartimento marittimo di Castellammare. Non amo fare bilanci, ne dichiarazioni d’intento ne snocciolare numeri,ho lavorato per la mia terra! e saluto Positanonews che ci ha seguito sempre con passione.

La Cerimonia di avvicendamento tra: il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia Capitano di Fregata (CP) Guglielmo Cassone ed il Capitano di Fregata (CP) Ivan Savarese si svolgerà venerdi 14 settembre alle 10.30 nel Piazzale della Capitaneria.