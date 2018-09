COLANTUONO CAMBIA PER LA SFIDA CON L’ASCOLI

Si torna in campo a distanza di quattro giorni dal derby, ma anche a quattro giorni dalla gara col Verona. Visto che il calendario si fa più intenso ed intasato e che la condizione fisica non è ancora delle migliori per qualche elemento, Stefano Colantuono sta pensando di attuare il turnover. In attacco ci sarà spazio per Bocalon, rimasto a guardare contro il Benevento. Accanto a lui potrebbe non esserci Djuric, che non è ancora riuscito a segnare sia perchè poco servito sia perchè non ha affinato la condizione fisica. Stesso discorso per Jallow che è forse l’attaccante in rosa più portato ad incidere subentrando. Ed allora domani potrebbe esserci spazio inizialmente anche per Vuletich. Di sicuro giocherà Di Gennaro, la cui posizione è l’ago della bilancia per la scelta del modulo. Colantuono ha provato sia il 4-3-1-2 sia il 3-4-1-2, ma non sarebbe una sorpresa se alla fine confermasse il 3-5-2 inserendo l’ex Cagliari in cabina di regia e dando un turno di riposo a Di Tacchio. In mediana scalpitano anche Odjer e Palumbo: almeno uno dei due sarà titolare in luogo di Castiglia. Alla fine, infatti, il tecnico non dovrebbe rinunciare ad Akpa, cui chiederà gli straordinari. In difesa non ci sarà Anderson, out per il colpo alla testa rimediato a Benevento. Sulla destra dovrebbe traslocare nuovamente Casasola, che lascerà la corsia sinistra ad uno tra Pucino e Vitale. Con la difesa a quattro, il primo sarebbe favorito ed al centro toccherebbe a Perticone e Schiavi, cui si aggiungerebbe uno tra Migliorini e Gigliotti nell’ipotesi in cui fosse confermata la retroguardia a tre.