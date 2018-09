Claudio d’ Esposito uno di noi. Positanonews pubblicherà sempre i comunicati del WWF . Troppa aggressività nella rete

Sorrento . Claudio d’ Esposito uno di noi. Positanonews pubblicherà sempre i comunicati del WWF e non solo. Eravamo presi proprio dalla ricorrenza di Giancarlo Siani, che abbiamo nel cuore e seguito di persona da sempre, non solo con gli articoli, ma di persona andando sul posto, come facevano i veri giornalisti, e lo abbiamo fatto con i ragazzi del Liceo Classico Marone di Meta con i quali stiamo facendo l’ alternanza scuola – lavoro. Tutto quello che succedeva ci è sfuggito, la redazione non ha percepito ne visto purtroppo.

Siamo ancora increduli per il commento di una persona che non riusciamo a credere ne sia l’autore e al quale abbiamo chiesto di persona , anche se è dal suo profilo facebook che è partito questo commento.

Intanto ci scusiamo con l’interessato e con i lettori. I nostri contatti attraverso i vari canali social sono oltre 300 mila, non riusciamo neanche a gestire le aggressioni nei nostri confronti. Gli “haters” non sono altro che persone normali, magari professionisti , vicini di casa, amici, che la rete trasforma con commenti incredibili scattati non si da cosa diventando inaccettabili come lo “zittite questo stronzo D’Esposito per sempre” oppure “devi morire fra le sofferenze come un cane in gabbia”, al sindaco Andrea Buonocore per i maremmani, ma anche il pazzesco “Attento che la svegli si potrebbe fermare” del presidente del consiglio di Sant’Agnello Rocco al funzionario carottese Carlo Pepe, che a noi ci punzecchiava dalla mattina alla sera.

Insomma c’è troppa aggressività nella rete, una aggressività compulsiva. Noi non ci lamentiamo tanto, scriviamo e veniamo presi di mira, ce ne stiamo facendo una ragione. Ma non è accettabile, non è normale. Ci vorrebbe un rimedio più veloce e immediato di una querela da parte dei social network, tipo oscurare un profilo , bannarlo, individuare delle parole inaccettabili da filtrare, anche se il rischio poi diventerebbe, con questa scusa, l’entrata in scena del Grande Fratello.

A noi ci dicono di tutto quotidianamente, aggressività allo stato puro, dai commenti su come scriviamo, a cosa scriviamo, alle interpretazioni deviate, abbiamo siti che copiano il nostro nome, lo storpiano, abbiamo chi ci augura di andare in galera, di essere picchiati, uccisi. La rete è un delirio puro a volte sopratutto nei riguardi di chi è famoso ed esposto come Claudio d’ Esposito o anche i sindaci come rappresentanti della politica.

Forse il commento è scattato non sappiamo per quale motivo, siamo ancora increduli , proprio sui nostri social, perchè siamo i più visti ma non solo, perché pubblichiamo tutti i comunicati del WWF che ci giungono, qualcuno a dire il vero ci sfugge ma è umano con le centinaia di articoli che mettiamo, ma faremo più attenzione.

Il commento non lo abbiamo visto, ci arrivano oltre 2.000 commenti ( due mila ) sui vari social. O decidiamo di bloccarli, ma è contro la nostra filosofia, o troviamo fondi per assumere almeno due persone che stiano a monitorare h 24.

Ma una cosa è certa. Pubblicheremo tutti, ma proprio tutti i comunicati di Claudio d’Esposito del WWf e non solo. Può sbagliare? E’ un essere umano. Ma le sue battaglie sono sempre significative e importanti, come quella per la salvezza dell’oasi Vallone Porto.

Noi ci siamo sempre schierati dalla sua parte disinteressatamente e solo per amore della natura e da sempre, per chi non lo sa il nostro rapporto nasce prima ancora del giornale e quindi non gli siamo vicini per interesse. A Positanonews non ha mai dato esclusive o anteprime giornalistiche. Ce le conquistiamo noi stando sul territorio e a volte si meravigliava e ci chiedeva precisazioni perchè per evitare di essere secondi ed essere accusati di copiare, pubblicavamo quello che riuscivamo a sapere anche con degli errori, che poi subito correggevamo.

Quindi liberiamo il campo da qualche interesse da procacciamento di utenti e click. Quelli li troviamo noi, forse altri sono interessati ad avere la notizia prima di noi. La nostra condivisione è stata scevra di questi obiettivi che hanno altri, visto che Claudio è produttore di ghiotte notizie e stakanovista delle denunce, che hanno molto spesso grosso interesse giornalistico e quindi portano un vantaggio, anche economico , legato alla visbilità, ai giornali.

Gli siamo sempre stati al fianco nelle battaglie che condividevamo totalmente, come ben sa. Nelle altre non lo abbiamo mai e poi mai zittito, il diritto al contradittorio su Positanonews c’è sempre, quindi trova spazio anche chi non è d’accordo .

Ma le battaglie che abbiamo condiviso, le abbiamo condiviso anche rischiando di persona, cosa che ben pochi hanno avuto il coraggio di fare. Non siamo rimasti dietro la poltrona, pensando che facendo i leoni di tastiera, pubblicando il suo comunicato, stavamo a posto.

Ci siamo esposti, ci abbiamo messo la faccia e non solo.

Come ben sa Claudio ci siamo esposti anche fisicamente, contro personaggi che sono accusati di far parte della criminalità organizzata, camorra e quant’altro, a casa nostra , dove abbiamo la forza che non abbiamo ovunque, a Positano ,ha sempre e comunque trovato noi di persona, anche rischiando, e ci troverà sempre.

Abbiamo rischiato, ci siamo sacrificati, tempo, impegno e spese, e abbiamo vinto. Si perchè le nostre battaglie sono state vinte, al momento. Ma il pericolo è sempre in agguato, visto che gli interessi privati sono molto più aggressivi di quelli pubblici.

Da noi ha avuto più spazio che altrove, basta andare su internet e verificarlo, e continuerà ad averlo. Lo pubblicheremo non per i click, ma perchè sentiamo moralmente ed eticamente di dargli voce condannando qualsiasi aggressione riceva.