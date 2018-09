Claudia Schiffer si fa fotografare nel centro storico di Amalfi e posta la foto su Instagram

La bellissima Claudia Schiffer continua la sua vacanza tra la costiera amalfitana e quella Cilentana a bordo di uno yacht in compagnia di alcune amiche. Ieri si è regalata una lunga passeggiata tra le strade del centro storico di Amalfi e si è fatta immortalare sul corso principale all’esterno di una pescheria, pubblicando poi la foto su Instagram insieme ad altri scorci amalfitani che le hanno rubato il cuore. Non è, infatti, la priva volta che modella tedesca trascorre le vacanze in Costiera Amalfitana. Anche la scorsa estate raggiunse la città di Amalfi e, evidentemente, ne è rimasta talmente affascinata di fare ritorno dopo poco tempo.