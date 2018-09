CILENTO GRANDE ATTESA PER L’ARRIVO A SAN CIPRIANO PICENTINO DELLE RELIQUIE D SAN CIPRIANO E SANT’EUSTACHIO.

Venerdì 7 settembre, alle ore 19:00, presso il Parco della Madonnella atterrerà un elicottero che trasporterà le reliquie, collocate in due reliquiari identici in argento, provenienti dal sacrario apostolico di Roma, Le stesse, successivamente, saranno poi collocate nelle chiese dedicate ai due Santi. “Questo evento storico per la nostra città dá innanzitutto lode a Dio e lustro Al nostro popolo che da secoli desiderava avere una presenza tangibile della protezione dei suoi santi. Intercessione che non è mai venuta meno nel corso dei secoli, non ultima la protezione che San Cipriano riservò alla città nel 1945, Durante la seconda guerra mondiale. Con l’occasione il Santo Padre Francesco a concesso la possibilità di poter lucrare l’indulgenza plenaria dal 7 al 30 settembre”. Ha sottolineato il parroco di San Cipriano don Sergio Capone

ANNA SARNO LIRATV