Cilento Colto da un malore in mare: muore 71enne a Castellabate L’uomo era uscito per un’immersione

CASTELLABATE – Trovato morto in mare un 71enne a Castellabate. L’uomo era uscito di prima mattina per fare un’immersione e poi non aveva fatto ritorno a casa. Scattato l’allarme gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli hanno iniziato a scandagliare il mare fino a quando hanno trovato, poco dopo le 18, il corpo senza vita del 71enne a Punta Licosa. Probabilmente il 71enne è stato colto da un malore mentre si trovava in acqua.

