CILENTO Coltivazione di cannabis indica nel Cilento, due persone originarie di Napoli sono state arrestate dai carabinieri. Scoperte circa 200 piante alte oltre i due metri nel comune di Agnone

Nel cuore del Cilento avevano allestito una piantagione di cannabis indica, ma sono stati arrestati. I carabinieri hanno sorpreso due napoletani mentre innaffiavano piante di marijuana in localita’ Porto San Nicola, nel comune di Agnone. I due avevano portato taniche per dare acqua a circa 200 piante ormai alte quasi 2 metri ciascuna, nascoste tra la vegetazione in un luogo impervio. Sequestrato anche un chilo di droga gia’ pronta per essere venduta. (RASSEGNA STAMPA – AGI)