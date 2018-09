CILENTO Cade la gru e travolge padre e figlio a Sala Consilina

SALA CONSILINA – È di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto ierimattina in località San Rocco. Padre e figlio, di 68 e 46 anni, sono rimasti feriti dopo esserestati travolti da una piccola gru che stavanoutilizzando per effettuare dei lavori di ripristinodell’intonaco in una palazzina che si trova in uno dei quartieri residenziali. Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo meccanico, chiamato anche ragnetto, si è capovolto ed ha travolto i due operai. Ad avere la peggio è stato il 68enne che ha riportato diverse ferite ed alcune lesioni interne. Il figlio se l’è cavata con ferite giudicate guaribili in pochi giorni. Sul posto, allertate da alcune persone che hanno assistito all’incidente, sono arrivate dopo pochi minuti due ambulanze del 118. I due feriti sono stati trasportati al prontosoccorso dell’ospedale Curto di Polla. Ad averela peggio il 68ene che nel pomeriggio di ieri è stato sottoposto ad un delicato interventochirurgico ed ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Sul luogo dell’incidente per la rimozione delle gru si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Sala Consilina, coordinati dal caposquadra Luigi Morello. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, gli agenti della polizia municipale e gli ispettori del servizio prevenzione infortuni sugli ambienti di lavoro dell’Asl Salerno che lavorano alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

(e. c.) LA CITTA