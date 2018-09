CILENTO ATENA LUCANA, INGERISCE DISINFETTANTE: 44ENNE IN OSPEDALE

Un uomo di origini indiane, in località Taverne (Atena Lucana Scalo), avrebbe ingerito del disinfettante, sostanza dannosa per l’organismo – come riporta ondanews. Secondo alcune indiscrezioni, il gesto sarebbe stato compiuto a causa di un litigio scaturito con la compagna.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e, una volta constatate le condizione del 44enne, hanno immediatamente provveduto a trasportarlo presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. L’uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione ma, secondo alcune fonti, non sarebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina stanno conducendo le prime indagini per ricostruire i fatti.

Di Andrea Siani Zerottonove