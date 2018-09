CILENTO AGROPOLI,ADDIO AD EDVIGE MADRE GIOVANE E SIGNORILE LA PIANGONO AMICI E FAMILIARI

In tanti la ricorderanno discreta e perbene moglie di Gaetano Cuoco rampollo della famiglia che gestiva il bar Italia ad Agropoli.Ha lottato contro una dolorosa malattia, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la signora Edvige Crisci, in Cuoco, di anni 45. Il decesso è avvento presso l’Ospedale di Langres, in Francia. Ad annunciarlo il marito Gaetano Cuoco, il figlio Francesco, la madre Francoise, la sorella Veronique, la suocera Annamaria Cuoco, il cognato Elio Cuoco, la zia Vienna i nipoti e parenti tutti che, in questo momento, ricordano la dignità con la quale la propria cara ha affrontato la malattia. I funerali si svolgeranno il 2/10/18 a Langres dove, la Sig.ra Crisci troverà sepoltura.In tantissimi ad Agropoli stanno piangendo la scomparsa di questa ragazza benvoluta e piena di bontà capace di farsi amare sempre.