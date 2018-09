CILENTO Il 5 settembre 2010 il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, veniva ammazzato con sette colpi di pistola mentre rincasava.

Otto anni, duemilanovecentoventi giorni. È il tempo trascorso da quella maledetta sera del 5 settembre 2010 quando il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, veniva ammazzato con sette colpi di pistola mentre rincasava. A distanza di otto anni, ancora non si sa chi e perché abbia deciso di ucciderlo. Tante ipotesi, zero certezze. Eppure da queste parti, a Pollica, uno scrigno di bellezze a sud della vasta provincia salernitana, non ci si rassegna. C’è il desiderio di conoscere la verità, lo chiedono la famiglia e non solo. «Coltivare la speranza e squarciare il buio dell’omertà», ripete da giorni il fratello, Dario Vassallo, presidente della Fondazione dedicata al sindaco pescatore, che tornerà dopo quattro anni ad Acciaroli il prossimo 8 settembre per l’ottava edizione della Festa della Speranza.

L’APPELLO

«C’è un intero Paese – aggiunge Vassallo – che chiede la verità, dal nord al sud, senza distinzione politica, senza distinzione di appartenenza, perché la verità si cerca tutti insieme, nessuno escluso». Già, la speranza, quella che la sua gente non hai mai perso nonostante il tempo trascorso dall’omicidio del suo amato sindaco e che scenderà in strada, già oggi e domani, per mantenere vivo il suo ricordo, del suo amore per la sua terra e per il suo mare. «Quando la memoria diventa speranza» è questo il titolo scelto affinché si faccia «della sua memoria una speranza e un impegno concreto a portare avanti i suoi sogni e la sua idea di bellezza». E mentre da un lato continuano le indagini della magistratura per scoprire la verità, dall’altro c’è chi raccoglie, custodisce e ricorda l’operato di Vassallo, un sindaco capace di trasformare un piccolo borgo marinaro del Meridione in un luogo d’eccellenza.

L’OMAGGIO

Così, da domani sera quello stesso porto turistico che lui aveva fortemente voluto porterà il suo nome. Alla cerimonia di intitolazione parteciperanno, oltre all’attuale sindaco Stefano Pisani, il vice governatore della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, e Franco Roberti, ex procuratore nazionale Antimafia e oggi assessore regionale alla Sicurezza. Proprio Roberti, all’epoca dei fatti procuratore della Dda di Salerno, ha ribadito ai cronisti qualche sera fa, nel corso di un incontro pubblico a Capaccio Paestum, la sua «fiducia affinché si possa arrivare alla verità sulla morte di Angelo Vassallo perché, seppure sono passati otto anni, conosco, per esperienza diretta fino ad un certo punto e poi perché ne sono certo, l’impegno quotidiano che chi indaga sta mettendo in campo per scoprire la verità». Prima dell’intitolazione, alle 19, nella Chiesa dell’Annunziata si terrà una messa in suffragio e alle 22 fiaccolata fino al luogo dell’omicidio. Oggi, invece, alle 19, presso l’Istituto comprensivo «G.Patroni» di Pollica, il presidio di Libera «Angelo Vassallo» di Pollica presenterà la rappresentazione teatrale «Sui tuoi passi», tratta dal libro «La scelta» di Luisa Mattia, una storia di mafia tra omertà e denuncia. Seguirà la presentazione di «Ivo e Otto e la Dieta mediterranea» di Roberta Sandias, libro per bambini finalizzato a divulgare gli effetti benefici di una sana alimentazione. Per l’occasione sarà sancito un gemellaggio tra i presidi di Libera «Angelo Vassallo» di Pollica e di Bologna. Lo spreco alimentare sarà al centro, invece, del dibattito che si terrà sempre oggi alle 18 presso l’Arena del Mare di Acciaroli. Un fitto programma, condiviso tra il Comune di Pollica e la Fondazione Vassallo, che terminerà sabato 8 settembre, a partire dalle 18, con la Festa della Speranza, alla quale prenderà parte anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Tutti uniti, tutti a Pollica, per un solo obiettivo: la verità.