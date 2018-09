CILENTO 25enne nigeriana partorisce e nasconde il feto in un telo coperto da un secchio, è accaduto in un centro di accoglienza ad Auletta (Salerno)

Una donna nigeriana di 25 anni partorisce un feto, di circa 25 settimane, e lo nasconde in un telo coperto da un secchio. É accaduto la notte scorsa nel centro di accoglienza per migranti di Auletta (Salerno) che ospita minori e donne. La 25enne, denunciata in stato di libertà, è accusata di infanticidio ed occultamento di cadavere. A dare l’allarme alcuni ospiti del centro di accoglienza che in un bagno della struttura hanno rinvenuto macchie di sangue. In un primo momento, la 25enne ha cercato di mascherare l’accaduto, ma poi è stata portata con un’ambulanza del 118 al vicino ospedale di Polla i cui sanitari hanno accertato l’avvenuto parto. Nel centro di accoglienza sono intervenuti i carabinieri i quali hanno trovato all’esterno della struttura di accoglienza il feto avvolto e occultato in un telo coperto da un secchio di plastica. Nelle prossime ore sarà effettuato sul feto l’esame autoptico. (Rassegna stampa – Ansa)