Quanto accaduto questa sera a Ravello ha dell’incredibile. Una pantera della Polizia ha improvvisamente parcheggiato in Piazza Duomo, violando l’isola pedonale. Una vigilessa ha fatto subito notare la delimitazione ai militari, ma uno degli uomini in divisa con modo scontroso, ha affermato che comandano loro.

Chissà cosa ne pensa il Ministro degli Interni Matteo Salvini: può una qualsiasi autorità parcheggiare dove vuole, mentre un centinaio di fuggitivi da guerre e carestie non devono nemmeno scendere da una nave?

In questo difficile momento, ci sono molte cose da rivedere in questo Paese. La vigilessa ha avuto la fermezza e la bravura di fermare chi ha ritenuto di poter usare la propria divisa, per l’ingiusta violazione della serenità e raffinatezza di un posto.