Choc a Positano. Autobus turistico supera nel traffico, rischia di travolgere un ausiliario e reagisce anche ai carabinieri. Il nostro Fabrizio, sempre presente e attento, tranquillo e pacato, è stato quasi travolto da un autobus turistico proveniente da Sorrento che non si è fermato alle sue indicazioni, utili e necessarie per evitare la paralisi alla Chiesa Nuova. Poi l’autobus è andato via sparato verso Amalfi , alla Chiesa Nuova gli uomini dell’Arma lo hanno fermato ed ha reagito in maniera scostumata nei loro confronti, senza rispetto delle istituzioni, della divisa e di quello che rappresentavano. Ora i carabinieri lo hanno condotto giustamente in caserma e sull’autobus sono rimasti i turisti.

Pazzesco questo settembre, incredibile quello che sta succedendo in Costiera amalfitana e le autorità silenti. Il Prefetto di Salerno ed i vari sindaci dovrebbero intervenire per motivi di ordine pubblico ordinare l’immediato stop ai bus turistici. NON CI INTERESSA DEGLI INTERESSI ECONOMICI DEI TOUR OPERATOR. Allora se si rischia la vita lo STATO deve provvedere o no? Intrappolati nel traffico sulla S.S. 163 da una settimana in maniera incredibile, anche oggi e la pazienza fa saltare i nervi. Un conducente di minivan di Napoli prende a schiaffi un ragazzo qualche giorno fa a Positano.

Ma sono sopratutto gli autobus turistici ad essere protagonisti in negativo di questi giorni. Invadenti, aggressivi, violenti, intrattabili. Anche nel caso di qualche articolo con errori per indicazioni sbagliati abbiamo subito vere e proprie aggressioni verbali. Se non pugni e schiaffi. Ora questo di oggi è il massimo . E nessuno parla e fa niente.

A dopo aggiornamenti