Choc ad Avellino: 37enne presa a martellate dall’ex convivente

AVELLINO – Terrore questa mattina ad Avellino: 37enne di nazionalità polacca è stata presa a martellate dall’ex convivente che si è dato alla fuga, la donna è ricoverata in gravi condizioni. L’aggressione choc si è verificata in pieno centro: secondo le prime ricostruzioni della polizia, a cui sono affidate le indagini e che si è messa alla ricerca dell’aggressore, l’uomo ha affrontato la donna armato di martello e, dopo averla offesa, l’ha colpita tra il volto e la testa con un colpo violentissimo, il tutto sotto gli occhi di alcuni passanti fra cui una giovane studentessa che dopo aver assistito alla scena ha accusato un malore. Fra i primi ad intervenire, l’ex calciatore del Salerno Calcio, Raffaele Biancolino: secondo alcune testimonianze, infatti, il “pitone” si è gettato sull’aggressore disarmandolo. La 37enne polacca si è accasciata al suolo mentre l’uomo si è dato alla fuga, riponendo l’arma in alcuni fogli di giornale, poi ritrovata dagli agenti intervenuti sul posto.

