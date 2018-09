Chiusura centri commerciali la domenica, il pensiero di Francesco Parisi di Cartoleria Sorrento

Sta destando polemica in questi giorni la proposta del ministro del lavoro Di Maio, sulla chiusura dei centri commerciali la domenica, o quanto meno di effettuare una turnazione. ci sono stati pareri contrastanti tra gli addetti ai lavori, tra chi teme una contrazione dell’occupazione e chi invece è più vicino ai lavoratori. Su questo tema abbiamo sentito l’esperto Francesco Parisi, già presidente Ascom Sorrento e titolare della Cartoleria Sorrento nel Polo Commerciale Aurora del Conad a Sant’Agnello:

“Non sono questi i sistemi per salvaguardare l’occupazione del settore del commercio, mi sembra uno spot pubblicitario in quanto esiste già una legge che disciplina la chiusura delle attività nelle località turistiche e non turistiche. Si deve intevenire sulle grandi multinazionali ( con negozi online ) che evadono l’iva, sui negozi di cinesi che vendono prodotti non a norme CE, e che hanno una dubbia fiscalità… in penisola non viene fatto nulla per salvaguardare il commercio….”