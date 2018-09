Champions,Napoli bello manca solo il gol

Non benissimo il polacco Marciniak, immeritato arbitro della finale di supercoppa Uefa fra Real e Atletico a Tallin ad agosto. E se è molto bravo nella gestione disciplinare della partita (fa anche una finezza, che dovrebbe essere normale e non lo fa nessuno), s perde un possibile rigore per il Napoli, sfuggito a tutti (regia compresa). PENALTY

Partiamo dall’errore: 14’ del primo tempo, cross di Fabian Ruiz, due difensori della Stella Rossa s’incrociano, il più sorpreso è Rodic che si vede sbucare il pallone e con il braccio destro compie un movimento a chiudere toccando il pallone (foto SKY), che poi si smorza sulla gamba. Solo Callejon protesta, che è dietro Rodic e vede tutto. A Marciniak la lampadina, però, non s’accende.

DISCIPINARE

Bene in generale, molto bene quando, al 37’, Allan (già ammonito) commette fallo su Ben, Krsticic chiede il cartellino, Marciniak non ci pensa due volte e ammonisce lui, come il regolamento prevede. E’ tanto difficile?