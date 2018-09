Cetara nasce il primo Museo Cantina dedicato alla Pesca e Colatura di Alici . L’iniziativa è nata ieri nella cittadina della Costiera amalfitana ed è stata realizzata nell’ambito del protocollo d’intesa firmato dal Comune di Cetara, dall’associazione per la valorizzazione della colatura di Cetara, dal Flag Approdo di Ulisse e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università Federico II di Napoli.

Si tratta di uno spazio dove riposeranno ed invecchieranno botti antiche e terzigni ripieni del prezioso liquido ambrato ottenuto dalla maturazione delle alici sotto sale.

Il museo cantina includerà anche una piccola, ma importantissima, biblioteca che raccoglierà nel tempo libri, documenti storici, giornali, riviste, fotografie dedicate alla colatura, alla pesca e alle radici di Cetara.

L’inaugurazione si è svolta al termine del convegno “Un’economia blu per un mediterraneo sano” che ha aperto il ciclo di incontri che si svolgeranno fino al prossimo 3 ottobre nell’ambito di “aMare Nostrum: un mare di opportunità”, progetto di promovalorizzazione della pesca costiera, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del PO FEAMP Campania 2014/2020.

L’iniziativa – di cui il Comune di Cetara è soggetto attuatore – accende i riflettori sul mare di opportunità che il territorio costiero custodisce con i suoi prodotti ittici, le marinerie, le peculiarità storiche e il vasto patrimonio culturale legato all’identità costiera e alle sue tradizioni.

“Sono orgoglioso – ha dichiarato il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica – di questa iniziativa; è un onore ospitare per la prima volta a Cetara i rappresentanti istituzionali della pesca di tutta la filiera istituzionale, da quella locale a quella europea. Cetara è la pesca e la pesca è Cetara, si tratta di un settore trainante per l’economia territoriale. Per questo intendo sottoporre all’attenzione del Commissario e del Sottosegretario un documento che contiene le azioni che giudichiamo importanti per la valorizzazione del pescato costiero e della risorsa mare. Inoltre, sollecitiamo l’iter di approvazione per il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta per la colatura di alici di Cetara”.

Dopo i saluti del Sindaco di Cetara Fortunato Della Monica, sono intervenuti il Capo della Segreteria del Presidente della Regione Campania Franco Alfieri, il Parlamentare Europeo, Commissione Pesca Nicola Caputo, il Deputato e membro della commissione Pesca Lorenzo Viviani, il Sottosegretario di Stato alla Pesca Mipaaft Franco Manzato, il Presidente dell’Alleanza delle cooperative della Pesca e Presidente AGCI Agrital Giampaolo Buonfiglio, il Direttore Generale Pesca Mipaaft Riccardo Rigillo, Il Presidente del Consiglio Regionale della Regione Basilicata Vito Santarsiero, il Presidente UNCI Agroalimentare Gennaro Scognamiglio e il Commissario europeo Ambiente e Pesca Karmenu Vella.

Gli appuntamenti di “aMare Nostrum” proseguono nei giorni 1, 2 e 3 ottobre a Cetara, Massa Lubrense e Amalfi con cooking show e momenti di confronto e di dibattito che metteranno al centro i temi del mare, delle di strategie di promozione e commercializzazione del pescato locale, della valorizzazione delle risorse locali e delle produzioni artigianali, della tutela del territorio e delle sue eccellenze.

Negli stessi giorni, dall’1 al 3 ottobre, Massa Lubrense, Cetara e Amalfi ospiteranno anche il Quarto seminario nazionale dei FLAG, – i gruppi di azione locale nel settore della pesca – ulteriore momento per porre l’attenzione sul potenziamento dei prodotti ittici locali e su tutte quelle azioni di promozione delle risorse del mare, fonte di grande valore per il territorio.