CAVESE-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0: ANCORA SCIAMANNA, PRIMI 3 PUNTI PER GLI AQUILOTTI

Cavese-Virtus Francavilla vale per la seconda giornata del Girone C di Serie C. Gli aquilotti, dopo il ko all’esordio contro la Casertana, sono chiamati al riscatto contro la compagine allenata da Zavattieri.

Anche il tecnico Giacomo Modica ha chiamato i suoi a ripetere quanto di buono fatto vedere nel primo tempo di Caserta, con l’augurio che questo si prolunghi fino al 90′. Per il match di oggi, indisponibile Inzoudine per un problema al piede mentre è recuperato Migliorini, che siede in panchina.

In campo torna Francesco Favasuli al centro del campo, dopo l’esordio di Mincione nella prima giornata mentre è confermato il tridente composto da Rosafio, Sciamanna e Agate. Arbitra il signor Fontani della sezione di Siena.

Dopo questa giornata, la Cavese osserverà un turno di riposo per poi riprende il suo cammino a Rieti sabato prossimo (ore 18:30).