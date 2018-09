Cava de Tirreni, sparisce con un biglietto inquietante. Salvata sulla spiaggia a Vietri sul mare

Cava de Tirrenti . Si allontana di casa e lascia un biglietto, minacciando di volerla fare finita. Ore di ansia la notte scorsa per i familiari di una donna L.G., residente a San Cesareo, molto conosciuta in città per la sua candidatura alle passate amministrative, scomparsa dopo aver minacciato, con una lettera lasciata in casa, di voler compiere un gesto estremo. A salvarla sono stati i carabinieri della tenenza locale, diretti dal vice tenente Pessolano . L’ sos è stato lanciato poco dopo le 20 quando il figlio, in preda al panico, ha chiamato i carabinieri: «Mia madre è scomparsa – avrebbe detto al telefono – Non abbiamo più sue notizie. Ma non basta. Ha lasciato un biglietto. Abbiamo paura che voglia compiere un gesto estremo».

La donna, conosciuta in città anche per i suoi look molto estrosi e ricercati, si era allontanata dalla sua abitazione indossando tuta e ciabatte. Lanciato l’allarme, si è messa in moto la macchina dei soccorsi. La polizia, insieme ai carabinieri e gli uomini della Protezione Civile, hanno iniziato a cercarla. Mentre parenti e conoscenti hanno inviato un appello sui social.

In mattinata, i carabinieri hanno ritrovato la donna sulla spiaggia della marina di Vietri sul mare all’inizio della Costiera amalfitana che vagava in stato confusionale, ma per fortuna in buone condizioni di salute. I soccorritori hanno allertato il 118 e disposto l’accompagnamento in ospedale per i dovuti controlli. In mattinata la buona notizia del ritrovamento ha fatto subito il giro della città. «Abbiamo tirato un respiro di sollievo – dicono alcuni conoscenti – Per fortuna è andato tutto bene. Ringraziamo i carabinieri e l’intera macchina dei soccorsi». Simona Chiariello Il Mattino