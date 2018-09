Cava de Tirreni, pronta la nuova Giunta Servalli . Ma molti torneranno Come fatto intendere dallo stesso primo cittadino non ci saranno grossi cambiamenti all’interno dell’esecutivo, con la riconferma di gran parte degli assessori uscenti, tranne Enrico Polichetti. Resta da sciogliere il nodo relativo al possibile ingresso in giunta del professor Armando Lamberti. « Sarà, tuttavia necessario raccogliere una serie di elementi per operare una più attenta valutazione. In ogni caso, ha dichiarato Lamberti – occorre adottare e condividere, come le circostanze impongono, un metodo rigoroso per la formazione della nuova Giunta che sia facilmente comprensibile da tutti». Nel frattempo in città, in attesa della nuova giunta, proseguono le opere pubbliche. Dopo il completamento della messa in sicurezza dei prefabbricati incendiatisi a San Pietro, alcune settimane fa, è in corso la bonifica di tutta l’area alle spalle dal campo sportivo. Nei giorni scorsi da Palazzo di Città sono stati appaltati anche i lavori per la dismissione dei tetti in amianto anche per prefabbricati di Pregiato. Al via la prossima settimana anche i lavori sull’ex ss 18 in località San Giuseppe al Pozzo, intervento atteso da anni.

IL PARCO URBANO

Martedì scorso, inoltre, il sindaco Vincenzo Servalli ha incontrato, insieme ai tecnici comunali, l’architetto Massimo Pica Ciamarra, progettista del parco urbano che sorgerà su corso Principe Amedeo. Il tavolo di lavoro, è servito per una valutazione più approfondita con l’obiettivo di aumentare i posti auto.