CAVA DE’ TIRRENI: LA GIUNTA SERVALLI NUOVA SOLO IN PARTE

Cava de’ Tirreni: Ieri mattina il sindaco Servalli, ha ricomposto la giunta dieci giorni dopo l’azzeramento in seguito parole del Procuratore capo di Salerno, Corrado Lembo, che paventava «la presenza all’interno dei sodalizi criminali di soggetti risultati in allarmanti relazioni con esponenti delle istituzioni».

Sono stati tutti confermati, tranne Enrico Polichetti nella giunta Servalli.

Dopo un giro di colloqui istituzionali, a cominciare dal prefetto Russo, Servalli ha sciolto le riserve. Preso atto della volontà di Polichetti di rimettere le deleghe per chiarire in serenità la propria posizione, ha deciso di riconfermare nelle loro cariche gli assessori uscenti Salsano, Del Vecchio, Mauro, Minieri, Senatore e Trapanese. «Credo che questa giunta ha fatto un buon lavoro – ha dichiarato Servalli – dobbiamo continuare nella direzione intrapresa accelerando però l’azione amministrativa anche perché ci sono delle aree di insufficienze da colmare». Anche se non ci sono volti nuovi, cambia qualcosa nella redistribuzione delle deleghe a cominciare dal vicesindaco che sarà Adolfo Salsano, deluchiano di ferro, che riconferma le deleghe al Bilancio e Programmazione Economica. Raffaelina Trapanese , invece, se da un lato perde la delega alla pubblica istruzione, dall’altra le viene conferita quella alle politiche sociali che si aggiunge a quella dei trasporti. Tutto invariato per Giovanni Del Vecchio, che continuerà ad occuparsi di sicurezza, polizia municipale e mobilità, così come urbanistica e fondi europei restano in capo a Giovanna Minieri.