Cava de Tirreni Frase choc del parroco: “La badante di mia madre mi pratica sesso orale”

Cava de Tirreni . “Stai tranquilla, è il saluto che ci inviamo tra i parroci di sera”. Don Michele Pappadà, parroco della comunità Castagneto – Vetranto, in provincia di Salerno, è finito nella bufesa e, ora, le sue esternazioni sono finite al vaglio della Congregazione per la dottrina della fede. “Puoi guardare e tradire tua moglie, tanto vieni in chiesa ed io ti do l’assoluzione dei peccati” , diceva il prelato alla ristretta cerchia di fedeli. L’episodio, si legge su Dagospia, è accaduto in via Paolina Craven nel corso di una camminata con alcuni ministranti. Secondo quanto riferiscono i presenti Don Pappadà faceva di tutto per spiare una ragazza che si stava svestendo dentro un’abitazione. Durante la processione della Vergine Addolorata, molto lenta, il parroco avrebbe detto ad una delle fedeli: “ Se ti metti in reggiseno e mutande tutti gli automobilisti sicuramente ci farebbero passare”.

Anche le catechiste avrebbero ricevuto apprezzamenti molesti dal prelato. “Ha una faccia brutta, ma una bella farfalla”, avrebbe detto alludendo ad un tatuaggio della donna. L’episodio, di cui è al corrente anche monsignor Soricelli, si è verificato proprio davanti la chiesa di Vetranto, dove Michele Pappadà è abituato a posteggiare l’auto, davanti ad un agente della Polizia di Stato. Il prete, secondo quanto riportato nel dossier spedito a Roma, avrebbe detto: “Io una botta alla signora gliela darei”, riferendosi alla donna vittima di un tamponamento da parte sua. Sulle novizie del Monastero di Santa Chiara di Nocera Inferiore avrebbe detto: “Le suore li sono molto giovani, da dietro tutte sfondate mentre vergini dal punto di vista sessuale”.Nel corso di un’omelia domenicale, poi, avrebbe fatto “apprezzamenti circa la giovane badante che assisteva sua madre: la notte si addormenta con me e mi pratica sesso orale”. Diverse mamme hanno sottoscritto la prova di atteggiamenti ambigui del prelato nei confronti di alcuni giovanissimi fedeli e, una sera, sul telefono di una fedele sarebbe arrivato anche un video pornografico co protagonista il prelato. Il sacerdote si sarebbe scusato col marito della parrocchiana dicendo: “Sua moglie può stare tranquilla, ho sbagliato persona. È il saluto che tra parroci la sera ci si invia reciprocamente”.

FRANCO GRANDE IL GIORNALE