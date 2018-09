CAVA DE TIRRENI , CANCELLATO IL CONCERTO DI ENZO AVITABILE IN PIAZZA DUOMO

Il concerto di Enzo Avitabile a Cava de’ Tirreni non si terrà. L’evento era previsto inizialmente l’11 settembre in Piazza Duomo, in occasione della Festa della Madonna dell’Olmo.

Il motivo, come riporta La Città, è legato alla disponibilità di risorse economiche che il comitato promotore ha preferito investire al meglio per assicurare lo svolgimento dei festeggiamenti civili e religiosi. Una scelta fatta per non tradire le aspettative di chi attende per un anno intero l’arrivo della festa patronale.

Ad “inaugurare” la festa ci penseranno il gruppo Trombonieri Senatore che questa sera si esibiranno nei pressi della Basilica della Madonna dell’Olmo. Non sono previsti però momenti con i pistonieri, viste le restrizioni dovute alla pubblica sicurezza.

Di Nando Armenante ZEROTTONOVE