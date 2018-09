CAVA DE TIRRENI AMBULANZE DEL 118 ALLERTATE INUTILMENTE

Un mal di schiena o una semplice iniezione. Nulla di così grave da allertare il 118. Eppure in questi ultimi giorni si ripetono, con cadenza quotidiana, le chiamate al servizio territoriale di emergenza per interventi che non rientrano nei casi di emergenza e che rischiano di creare conseguenze pericolose per chi ne ha effettivamente necessità. A denunciarlo sono gli stessi operatori del Saut di Cava De’ Tirreni, preoccupati di questo malcostume che in alcuni casi è frutto di disinformazione in altri, invece, è un vero e proprio abuso per ragioni di comodità. «Siamo a casi clamorosi – spiegano i sanitari – Siamo stati allertati per un malore. Una volta sul posto abbiamo appurato che era un semplice mal di schiena e la persona che ha chiamato la centrale operativa cercava solo qualcuno che gli facesse una semplice iniezione»

IL RISCHIO

E precisano: «Per i casi di vera emergenza, come può essere un incidente o un infarto, il tempo è una variabile decisiva. Se noi siamo impegnati per un mal di schiena o una banale influenza e in quello stesso momento qualcuno chiama in centrale per un infarto noi non possiamo andarci e sarà allertata la postazione di Vietri sul Mare che, per forza di cose, ci metterà più tempo». Gli operatori del 118 invitano la cittadinanza ad un uso corretto del 118 e più in generale, ad una corretta informazione da parte di chi, come il medico di base e lo stesso farmacista, ha un rapporto diretto e continuo con l’utenza. «Quando andiamo sul luogo di un incidente raccontano – le persone sono, giustamente, attente anche agli attimi che passano. Sanno bene che la bontà dei soccorsi dipende anche da questo. Allora è bene non usare il 118 in maniera errata e scorretta per l’intera cittadinanza. È bene informarsi su come è quando rivolgersi al 118.

Simona Chiariello IL MATTINO