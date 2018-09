Castiglione-Ravello, la FIT-CISL denuncia le cattive condizioni del manto stradale

La segreteria regionale della FIT-CISL denuncia le cattive condizioni del manto stradale sulla Strada Statale 373, che collega Castiglione a Ravello e Scala. Nella comunicazione inviata dalla Federazione Trasporti della sigla sindacale all’ANAS, ai Comuni del territorio in questione e al Prefetto di Salerno, viene portato a conoscenza che su questo tratto da anni non sono seguiti interventi di ripristino dell’asfalto, ormai usurato.

“L’asfalto oramai è totalmente consumato e pertanto diventato liscio tanto che i mezzi pesanti adibiti al trasporto pubblico locale in caso di pioggia perdono spesso il controllo, mettendo a repentaglio l’incolumità dell’utenza e dello stesso personale comandato a svolgere il proprio turno di lavoro. Sono centinaia gli episodi che, – conclude la missiva firmata da Diego Corace – solo grazie alla professionalità, esperienza e attenzione del personale autista, si sono evitati incidenti gravi in quella tratta.”

La FIT-CISL chiede un intervento celere in questo tratto di strada, in modo che la situazione non possa continuare a degenerare fino al punto da causare tragici episodi, ed è quindi prioritario che le istituzioni si adoperano per la messa in sicurezza. Un’altra strada importante per la circolazione in Costiera Amalfitana, chiama alle proprie responsabilità gli organi di competenza.