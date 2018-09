Castellammare, viadotto San Marco ancora aperto fino a stasera

Continua a proseguire regolarmente la circolazione sul viadotto San Marco, a Castellammare di Stabia. Il viadotto da stanotte sarà chiuso come comunicato dall’Anas, ma al momento non è presente alcuna segnalazione che informa della chiusura.

Domani partirà il regime di senso unico in direzione Napoli, sull’Autostrada e sulla Statale. Neanche in Penisola Sorrentina non si rilevano i segnali di sorta, che avvisano residenti e turisti dei lavori: immaginate il turista che va a Pompei con la macchina e poi si ritrova nel caos.

Quindi apprezziamo le iniziative di togliere gli autobus da Corso Italia, a Piano di Sorrento. Speriamo che tali provvedimenti vengono sempre applicati, come abbiamo detto questa mattina al sindaco Vincenzo Iaccarino. La problematica in questo momento viene affrontata in maniera superficiale da parte dell’Anas.