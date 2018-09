Castellammare di Stabia. Un dossier della protezione civile evidenzia il forte rischio idrogeologico

Un dossier realizzato dall’assessorato alla protezione civile della Regione Campania evidenzia i punti critici legati all’emergenza del dissesto idrogeologico e desta notevoli preoccupazioni in particolare tra i cittadini stabiesi. Infatti, quattro pagine del dossier, riguardano proprio Castellammare di Stabia e l’area circostante. La zona ritenuta più pericolosa è quella di Pozzano ed i rischi sono legati all’alveo del Rivo Pozzano, profondamente inciso e quasi per intero nascosto dalla vegetazione che cresce spontanea e non viene curata. Situazione resa difficile anche dalla presenza di un paio di abitazioni e di un palo di sostegno e smistamento della rete elettrica locale. A forte rischio, secondo gli esperti, anche due alberghi presenti nell’alveo e che, se dovesse verificarsi una colata di detriti e fango verrebbero completamente devastati. Gli esperti evidenziano ancora che, sempre nella stessa zona, vi è un alveo che conduce a rivo Foiano dove si trova una vasca di laminazione di acque provenienti dallo sfogo di una briglia (opere borboniche che servivano a contenere le acque) posta in alveo al vallone. Situazione pericolosa e difficile anche nel sottopasso in prossimità della Statale Sorrentina dove, in caso di evento meteorico eccezionale, l’enorme quantità di materiale potrebbe scavalcare lo spartiacque verso la base del versante , che in tal caso oltre ad invadere la base stradale, interesserebbe la stazione ferroviaria di Pozzano, oltre alle strutture balneari poste al limite inferiore della sede viaria. Nel dossier gli esperti descrivono come l’assetto geologico e geomorfologico favorisca lo sviluppo di eventi di dissesti a testimonianza della particolare fragilità. A questo si aggiunge la delicata situazione del fiume Sarno che spesso esonda provocando allagamenti di strade, campi ed abitazioni. Stiamo parlando di un’area vasta che oltre ad interessare Pozzano coinvolge anche la frazione di Scanzano e, spostandosi a sud, l’area del centro storico. Tra le aree critiche non va dimenticata l’ampia area non urbanizzata tra il versante nord dei Lattari ed è caratterizzata da profonde incisioni che favoriscono l’evolversi di colate rapide di fango che rappresentanto il rischio idrogeologico preminente.