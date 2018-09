Da Castellammare di Stabia Riccardo Mercogliano conquista i giudici di X-Factor interpretando “Napule è” di Pino Daniele

Il 16enne Riccardo Mercogliano di Castellammare di Stabia ha incantato con la sua voce e la chitarra il pubblico ed i giudici della trasmissione X-Factor interpretando la canzone “Napule è” del grande Pino Daniele. Riccardo ha raccontato di venire dalla strada e di essere riuscito con fatica a conquistare la stabilità ed in questo la passione per la musica lo ha aiutato tantissimo, riuscendo a cambiare la sua vita. E’ ancora un ragazzino ma la sua voce ha lasciato senza fiato i giudici del talent Asia Argento, Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli. Quando gli hanno chiesto il motivo che lo spinge a cantare, lui non ha esitato rispondendo semplicemente: “Perché mi piace”. Riccardo ha rischiato interpretando una canzone non facile, di un mito della musica napoletana ed italiana, ma alla fine il suo coraggio lo ha premiato con una standing ovation del pubblico ed il consenso unanime della giuria. “Napule è l’ho sentita mia e credo l’abbiano sentita anche gli altri” ha spiegato, mentre dietro le quinte sua madre assisteva all’interpretazione piangendo per l’emozione. Uno dei giudici ha così commentato l’esibizione del 16enne: “Non ho origini napoletane, ma sentendoti cantare avrei voluto averle”, parlando a nome di tutta la giuria. Il percorso per la finale è ancora lungo ma Riccardo si è aggiudicato la prima vittoria, quella più importante, la vittoria sul suo passato di strada. E magari è solo il primo passo verso un successo meritato che tutti gli auguriamo di cuore.