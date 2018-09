Castellammare di Stabia. Presentate 1.800 domande per il Reddito di Inclusione, ma solo 800 rispondono ai requisiti

Castellammare di Stabia. Sono sempre di più le famiglie stabiesi che vivono in condizioni di povertà. Complice la crisi economica che ha messo in difficoltà gran parte delle industrie della città, aumentano quelli che vengono oramai definiti i nuovi poveri. E’ per questo che a Palazzo Farnese sono arrivate ben 1.800 domande per poter accedere al Reddito di Inclusione, il sussidio introdotto un anno fa dal governo che prevede l’assegnazione di una somma che varia dai 180 ai 540 euro mensili Emergenza povertà per le famiglie stabiesi. Di tutte le domande pervenute, però, solo 800 – meno della metà – sono conformi ai requisiti richiesti. Infatti, per aver diritto al sussidio occorre essere in possesso di un Isee inferiore ai 6.000 euro e di un Isre che non superi i 3.000 euro per la parte patrimoniale. Per quanto riguarda, invece, il patrimonio immobiliare possono accedere al Reddito di Inclusione anche i proprietari di prima casa che vivano in condizioni economiche di povertà, ma il patrimonio immobiliare non deve superare i 20.000 euro al netto dell’abitazione principale. Il patrimonio mobiliare, infine, non deve essere superiore a 10.000 euro. Si viene esclusi dalla domanda per il Reddito anche se nei due anni precedenti alla domanda si è acquistata un’auto, una moto o una barca, oppure se si beneficia di altri ammortizzatori sociali. Inoltre chi beneficerà del sussidio dovrà iscriversi al centro per l’impiego, cercare lavoro in modo attivo, accettare una delle prime tre eventuali proposte di lavoro e dovrà offrire 8 ore settimanali di lavori utili allo Stato e non retribuiti.