Castellammare di Stabia. Per gli alunni meritevoli corsi d’inglese gratuiti e percorsi di preparazione ai test universitari

Una bella iniziativa a Castellammare di Stabia, nata dall’idea dell’assessore con delega alla scuola Diana Carosella. Il Comune ha deciso di destinare un fondo di 13.200 euro alla realizzazione di corsi gratuiti di inglese per gli studenti più meritevoli. I corsi sono destinati agli alunni delle scuole superiori e saranno svolti da insegnanti madrelingua e affiancati a percorsi didattici di preparazione ai test universitari. Saranno gli stessi istituti scolastici, in base alla meritocrazia, a selezionare i ragazzi che avranno l’opportunità di partecipare ai corsi. In base a quanto stabilito dalla delibera approvata in giunta saranno 20 i ragazzi che potranno accedere gratuitamente ad un corso di lingua inglese di livello C1 con insegnante madrelingua. Altri 20 giovani potranno seguire un percorso didattico per la preparazione ai test universitari per l’accesso alle facoltà a numero chiuso, in particolare per le discipline tecnico-scientifiche. Il corso di inglese si svolgerà presso gli ambienti comunali dell’ “Informagiovani” per una durata complessiva di 80 ore suddivise nell’intero anno scolastico. Sia il costo del corso che l’acquisto dei libri di testo saranno a carico del Comune. Per quanto concerne, invece, il percorso didattico per la preparazione ai test universitari è prevista una durata di 70 ore con l’esecuzione di test psico-attitudinali, di logica e di materie scientifiche basilari come chimica e biologia. La data di inizio dei corsi sarà comunicata alle scuole almeno otto giorni prima dell’inizio delle attività.