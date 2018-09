Castellammare di Stabia. Chiusure a sorpresa del viadotto San Marco, è incertezza fra gli autisti

Castellammare di Stabia. Sono decine le segnalazioni alla redazione Penisola Sorrentina di Positanonews per ottenere chiarimenti in merito alle chiusure del viadotto San Marco che, a quanto pare, non rispetterebbero la tabella di marcia. Venerdì sera alle 16 il viadotto era ancora chiuso, invece è rimasto incredibilmente aperto fino a questa mattina ininterrottamente. Bisognerebbe dire all’ANAS di dare certezze agli automobilisti e ai turisti che passano di lì per raggiungere la Penisola Sorrentina o la Costiera amalfitana. Oggi i tassisti prima di partire da Sorrento si sono visti costretti a scambiarsi dei messaggi su whatsapp per saperne di più, dato che impossibile avere delle notizie certe ed attendibili dalle fonti ufficiali.