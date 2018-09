Castellammare di Stabia. Camion si incastra sotto il balcone di un primo piano, traffico paralizzato

Castellammare di Stabia. Intorno alle 20.30 di oggi, in Via Pietro Carrese, un camion che trasportava alimenti è rimasto incastrato sotto il balcone di un appartamento al primo piano sporgente sulla strada. L’autista del mezzo non è riuscito a liberarlo dalla situazione in quanto il camion si è inclinato sul lato sinistro e le ruote del lato destro sono rimaste sollevate da terra, rendendo impossibile qualsiasi tipo di manovra. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco della locale caserma che hanno dovuto lavorare non poco per riuscire a liberare il mezzo. L’incidente ha provocato inevitabilmente la paralisi del traffico in una zona centrale della città. Piazza Spartaco, Via Marconi, Via Roma, Via Rispoli, Via Tavernala e le diverse strade che dal Viale Europa conducono a Via Marconi si sono letteralmente bloccate. Ora si dovrà comunque accertare la stabilità del balcone e capire il motivo per cui sia potuto accadere un episodio del genere. Non si esclude che il motivo possa essere legato ad un cedimento del manto stradale.