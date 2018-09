A Castellammare di Stabia arriva la flotta degli yacht della famiglia reale Saudita

Castellammare di Stabia sempre più spesso viene scelta come meta preferita anche dei grandi personaggi. E, in questo caso, parliamo addirittura di reali. Allo Stabia Main Port, infatti, è arrivato il lussuoso superyacht della famiglia reale Saudita, che si trova ormeggiato a pochi passi dalla villa comunale insieme al resto della flotta. Stiamo parlando del Solandge, un’imbarcazione lunga 85 metri, con sale cinema, palestre, spa, due piscine, vasche idromassaggio, fontane con giochi d’acqua, bar, ristoranti, sale vip e sette camere da letto intarsiate con filigrane dorate. A bordo il principe Mohammed Bin Salman. Per la famiglia del principe, moglie e figli, è stato invece prenotato un altro yacht di lusso ed altri due sono stati destinati per lo staff della famiglia reale. I nomi degli altri superyacht sono Mia Rama, Illusion I e Jaan e, ovviamente, anche loro hanno fatto tappa nel porto di Castellammare, facendo scattare l’allerta sicurezza in tutta la città. La famiglia reale continuerà il suo tour raggiungendo Capri e si regalerà una minicrociera nel Golfo di Napoli. Diretti a Capri e poi in una minicrociera del Golfo.