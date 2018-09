Reparto di chirurgia in sotto organico, i sindacati chiedono un incontro con la Direzione Sanitaria per discutere delle problematiche. Dopo la richiesta di aiuto del primario del reparto, Raffaele Amodio (Fsi), Michele Costagliola (Nursing Up) invocano un’assemblea ad horas per mettere la parola fine ai disagi che si ripetono ormai da anni.

Nel reparto sono in servizio normalmente quattro infermieri che però scendono a tre nel caso di assenza per malattia o per riposo dopo il turno notturno. A causa dell’assenza degli Oss, inoltre, molti infermieri sono demansionati provocando enormi problemi a pazienti e dottori. Per questo motivo, Raffaele Amodio nelle ultime ore ha chiesto la convocazione di «un’assemblea urgente del personale della chirurgia visti i problemi presenti nell’organico. E’ in atto al San Leonardo l’assenza del servizio trasporto infermi che invece è presente nella penisola sorrentina.

Inoltre, siamo costretti a sospendere la lista d’attesa dell’ordinario provocando diversi ritardi nella gestione dei ricoveri». «A causa del personale in sotto organico, molti infermieri non possono godere dei riposi compensativi come prevede la normativa. Mancano anche gli Oss in chirurgia e questo mette in difficoltà gli infermieri che devono essere demansionati all’occorrenza. L’assenza di tale figure di supporto fa sì che il personale svolga in automatico il ruolo di Oss e non possiamo accettarlo» conclude. Il primario del reparto Chirurgia, invece, ha chiesto alla Direzione Sanitaria quattro unità h24 e due fuori turno h12. Adesso tutto è nelle mani dei dirigenti che dovranno risolvere il tutto.

DI GENNARO ESPOSITO STABIA CHANNELL https://www.stabiachannel.it/PoliticaLavoro/castellammare-san-leonardo-personale-di-chirurgia-in-sotto-organico-la-denuncia-dei-sindacati-72553.html