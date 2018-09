Castellammare, partiti i lavori del viadotto San Marco: cantiere attivo, oggi scattano i nuovi orari

Castellammare di Stabia. Da oggi scattano ufficialmente i nuovi orari per quanto riguarda il tratto di Statale Sorrentina che interessa il viadotto San Marco. Questi dovevano già essere attivi qualche giorno fa, ma l’istallazione del cantiere ha necessitato di alcuni giorni in più. Ecco tutte le info:

I lavori dovrebbero finire venerdì 12 ottobre 2018, il condizionale è d’obbligo, visto gli annunci fatti in passato dall’ANAS.

DI NOTTE SEMPRE CHIUSO

Tutte le notti escluse quelle del venerdì e del sabato nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 6.30 del giorno successivo, sarà chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto della statale 145 tra gli svincoli di Castellammare ospedale e Castellammare Villa Cimmino.

DI GIORNO APERTO IN DIREZIONE NAPOLI, CHIUSO IN DIREZIONE SORRENTO

Nella fascia oraria compresa tra le 6,30 e le 21,30, esclusi il sabato e la domenica, verrà garantita la circolazione in un senso di marcia in direzione Napoli e permane la chiusura in direzione Sorrento.

APERTO SABATO E DOMENICA

Dalle 21,30 del venerdì alle 21,30 della domenica il tratto stradale sarà aperto in entrambe le direzioni

DIVIETO TOTALE PER I CAMION PESANTI

Lungo il tratto, per tutto il periodo dei lavori, sarà in vigore in entrambe le direzioni il divieto per tutti i veicoli di peso superiore alle 7,5 tonnellate, non adibiti a trasporto di persone.

DEVIAZIONE DEL TRAFFICO

Il traffico verrà deviato su viabilità locale e lungo la ex SS145 “Sorrentina” e la ex SS366 “Agerolina”, in corrispondenza degli svincoli della statale 145 di Castellamare Ospedale per la direzione Sorrento oppure di quello di Castellammare Villa Cimmino per la direzione Napoli. Lungo la viabilità alternativa la circolazione sarà gestita dalle Forze di Polizia locale.

LIMITE DI VELOCITA’

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.