Castellammare, lavori al viadotto “San Marco”: in arrivo 10 vigili per garantire maggiore sicurezza

Come avevamo anticipato nelle scorse ore, prenderanno ufficialmente il via domani, 12 settembre, i lavori al viadotto San Marco a Castellammare di Stabia. Gli interventi riguarderanno la sostituzione degli appoggi. Nei giorni scorsi si è tenuta presso la Prefettura di Napoli, la riunione con gli enti locali e le Forze dell’ordine competenti per territorio per discutere dei lavori previsti, delle modalità di chiusura e della gestione del traffico sulla viabilità alternativa.

Nell’accordo previsto da parte dei comuni di Gragnano, Massa Lubrense, Vico Equense, Sorrento e Castellammare di Stabia è previsto anche un incremento dei presidi per garantire maggiore sicurezza sul territorio. Nella fattispecie, nel tratto tra Corso Italia, Viale Europa e Viale Puglia sarà incrementato il numero di agenti di Polizia Municipale: si tratta di ben 10 nuove unità, 5 pattuglie, 4 unità provenienti dal Comune di Sorrento, 2 unità garantite dal Comune di Gragnano, 2 dal Comune di Massa Lubrense e 2 dal Comune di Vico Equense.