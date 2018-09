Castellammare – Lavori al viadotto, polizia municipale dei Comuni costieri in città: via libera dalla giunta

Via libera dalla giunta di Castellammare di Stabia alla convenzione con i Comuni costieri per l’arrivo in città di ben 16 pattuglie di polizia municipale necessarie per dirigere il traffico. In occasione dei lavori al viadotto San Marco, e a causa della successiva chiusura della Statale, il sindaco Gaetano Cimmino ha chiesto e ottenuto l’aiuto degli Enti della Costiera Sorrentina. In tempi record, solamente due giorni dopo l’incontro in Prefettura, la squadra di governo ha approvato la convenzione che dovrà essere firmata da tutti gli Enti interessati. Presto sarà approvata anche da Vico Equense, Sorrento, Gragnano, Piano di Sorrento e Massalubrense, salvo colpi di scena. L’obiettivo dell’amminitrazione Cimmino è quello di utilizzare le risorse degli altri Comuni per aiutare i caschi bianchi stabiesi, al momento in sotto organico, nella gestione del traffico per tutti i 90 giorni necessari per completare i lavori di manutenzione al viadotto San Marco (la convenzione scadrà il 9 dicembre).

Saranno 4 le squadre di vigili stabiesi impegnati nei pressi del raccordo. «I Comuni di Vico Equense, Sorrento, Gragnano, Piano di Sorrento e Massalubrense – si legge nel documento – si impegnano ad attuare ogni forma di collaborazione per l’espletamento congiunto dei servizi di Polizia Stradale mediante impiego sul territorio stabiese di 16 unità ovvero di 8 pattuglie (7 unità giornaliere Sorrento, 4 unità giornaliere Vico Equense, 2 unità giornaliera Massalubrense, 2 unità giornaliera Gragnano e 1 unità Piano di Sorrento), a tal uopo rimanendo individuato come Comune Capofila nella gestione della criticità circolatoria quello di Castellammare di Stabia». I proventi delle eventuali sanzioni saranno divisi fra tutti i Comuni firmatari. La convenzione nasce dalla necessità del Comune stabiese di controllare il traffico veicolare ed evitare i disagi enormi che si sono ripetuti lo scorso anno durante la chiusura delle due gallerie, di Varano e di Privati, a causa degli allagamenti.

DI GENNARO ESPOSITO STABIACHANNELL