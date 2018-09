Castellammare – Fincantieri, allarme rientrato dopo le analisi: non è presente amianto nel cantiere

Si sgonfia il caso relativo alla presunta presenza di amianto in Fincantieri. Alcuni giorni fa, un operaio aveva segnalato ai sindacati e all’azienda le sue preoccupazioni in merito agli armadietti dove si trovano gli attrezzi dei lavoratori facendo scattare immediatamente il protocollo di sicurezza. Sono stati quindi allertati i vertici del cantiere e i medici dell’Asl che hanno estratto ben quattro campioni (per quattro pozioni diverse di armadietti) per analizzarli al laboratorio. Ed ecco che ieri pomeriggio è arrivata la smentita: le fibre di amianto non sono presenti negli spogliatoi dell’indotto. Tirano un sospiro di sollievo tutti gli operai e anche i vertici aziendali che dopo le prime segnalazioni avevano dato l’allarme.Il tutto arriva a pochi giorni dalla conferenza dei servizi convocata per il prossimo 13 settembre in Regione Campania alla quale parteciperanno il Comune di Castellammare, la Regione stessa, i vertici di Fincantieri, l’Arpac e l’Asl per discutere dell’impatto ambientale del cantiere sulla città.

Sarà l’occasione anche per approfondire i temi relativi alla Zes i cui investimenti dovrebbero partire nelle prossime settimane. Una trasformazione della periferia sud della città che potrebbe di fatto trasformare anche lo storico cantiere stabiese. L’obiettivo dei sindacati e del Comune è quello di evitare i tronconi e puntare direttamente alle costruzioni di navi così da non delegare l’indotto a semplice officina. Ma l’Autorità Portuale e l’azienda sono di idea diversa.

STABIACHANNELL https://www.stabiachannel.it/Cronaca/castellammare-fincantieri-allarme-rientrato-dopo-le-analisi-non-e-presente-amianto-nel-cantiere-72549.html