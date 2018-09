Cambia la guida alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, che copre anche tutta la Penisola Sorrentina da Vico Equense fino a Sorrento e Massa Lubrense col confine con Positano per l’Area Marina Protetta di Punta Campanella . Dopo tre anni Guglielmo Cassone lascia e subentra il Capitano di Fregata Ivan Savarese.

Alla cerimonia , seguita da Positanonews TV , hanno preso parte autorità militari e civili, tra cui il Direttore Marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli, Contrammiraglio Arturo Faraone ed il Sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

Proprio il primo cittadino stabiese, dopo aver ringraziato Cassone per l’opera svolta a Castellammare, si è detto certo che «il suo successore saprà dar seguito al lavoro svolto da Cassone, proseguendo sul solco tracciato dal comandante che lo ha preceduto e apportando il proprio contributo di professionalità ed esperienza alla causa comune. Da parte nostra, garantiremo il massimo supporto alle azioni della Capitaneria di Porto, come ho già avuto modo di spiegare al comandante Savarese durante gli scambi di opinioni che ho effettuato con lui nei giorni antecedenti alla sua nomina. Al nuovo comandante rivolgo l’augurio di svolgere un lavoro proficuo per il nostro territorio e di lasciare un segno tangibile della sua presenza nelle varie attività di salvaguardia e tutela del nostro mare».

«Lascio a voi fare un bilancio, è la città a dire se sono stato all’altezza o meno del mio ruolo. Ho sempre cercato di lavorare in team in questi tre anni, sono stati tre anni unici e ricchi di lavoro in tutto il territorio stabiese e non. Grazie anche alla collaborazioni con le istituzioni, con le associazioni ma anche i tanti imprenditori abbiamo portato avanti diversi progetti.

Sono onorato di aver diretto una Capitaneria importante come quella di Castellammare. Senza ombra di dubbio con il nuovo comandante Savarese si otterranno grandi risultati» ha spiegato il comandante uscente Guglielmo Cassone.

«Sono emozionato e orgoglioso di dirigere una capitaneria storica e importante come quella di Castellammare. Ringrazio tutti voi che siete venuti qui oggi: autorità religiose, civili, militari ma anche semplici cittadini. Questo significa che credete nella guardia costiera e avete rispetto per il nostro ruolo. Sono pronto ad impegnarmi per raggiungere importanti obiettivi con l’aiuto di tutti quanti voi. Mi sento di ringraziare l’ammiraglio Arturo Faraone per averci onorato della sua presenza e il Comandante generale delle capitanerie di porto per avermi dato questa possibilità. Assicuro perseveranza e impegno per il mio corpo di appartenenza a servizio della città » ha commentato invece il nuovo comandante Ivan Savarese.

«Con i vertici della Capitaneria – ha detto il Consigliere regionale della Campania, Alfonso Longobardi che ha partecipato alla cerimonia – abbiamo convenuto e ribadito la stringente necessità di proteggere le nostre coste e i nostri confini perché la sicurezza dei Cittadini e degli italiani viene in primis dal mare. Negli ultimi anni, come è noto, gli sbarchi clandestini ed in generale l’immigrazione non regolamentata hanno gravemente aumentato il livello di insicurezza dei Cittadini, sia di quella reale sia di quella percepita».

Video Sara Ciocio e Lucio Esposito