Casa in fiamme, famiglia salvata a Pagani

Casa in fiamme nella notte a Pagani, salvate cinque persone dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno. Paura questa notte in un’abitazione del complesso Iacp di via Carlo Tramontano dopo, intorno all’1.30, un rogo si è sviluppato all’interno di un appartamento occupato da una famiglia.

A dare l’allarme sono stati i vicini, allertati dalle urla dei residenti nella casa al terzo piano della palazzina popolare nella città dell’Agro. Dopo aver permesso al figlio più piccolo di allontanarsi, nell’appartamento sono rimasti i suoi genitori, altri due fratelli e un’altra donna. Bloccati su un balcone, sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco attraverso una scala. Per loro si è reso necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Dunque, solo l’intervento tempestivo di caschi rossi, carabinieri e volontari della Protezione civile “Papa Charlie” ha evitato il peggio. L’abitazione è stata distrutta dalle fiamme. Si indaga per risalire alle cause dell’incendio.

