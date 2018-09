Carlo Ancellotti mister del Napoli da Gennarino Esposito a Vico Equense

Carlo Ancelotti, ospite di Gennarino Esposito alla Torre del Saracino di Vico Equense, per una cena in compagnia di altri chef stellati, Ilario Mosconi e Antonio Santini. Con il tecnico del Napoli la moglie Mariann, sposata a Vancouver pochi anni fa. Mister Ancelotti va in giro senza autista e senza accompagnatori, a parte la moglie e l’altra sera, per arrivare a Vico Equense, ha chiesto di essere andato a prendere sulla “Sorrentina” perché non conosceva la strada.

L’allenatore azzurro ha gustato tutti gli antipasti preparati da Gennarino Esposito, dalla crocchetta di stoccafisso e patata alla cialda con il ragù di sconcigli, dalla spugna di genovese alla zuppetta di granseola, dalla triglia fritta non fritta al risotto con pomodoro con limone e calamaretti. Molto apprezzato anche il fiordilatte del Cilento.

La sera precedente alla Torre del Saracino di Vico Equense era stato Dries Mertens, che ha partecipato come ospite vip all’edizione belga di Masterchef.