Carenze e criticità nell’assistenza psichiatrica sull’isola, i sindaci di Capri e Anacapri scrivono a De Luca e Forlenza: “Situazione peggiorata, urge un intervento”

I sindaci di Capri e Anacapri, Gianni De Martino e Franco Cerrotta, hanno scritto al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al Direttore Generale dell’Asl Napoli 1 Centro Mario Forlenza ponendo l’accento sui problemi dei livelli di assistenza sanitaria e in particolare quelli di carattere psichiatrico in corso sull’isola.

“Da quando l’isola di Capri – si legge nella nota – è stata assegnata alla Asl Napoli 1, i livelli di assistenza sono progressivamente peggiorati, nonostante la professionalità e la dedizione degli operatori psichiatrici, riducendosi progressivamente il tempo di permanenza sull’isola. La salute mentale isolana non possiede un mezzo di trasporto per le visite domiciliari, né una sede dignitosa per un tempo congruo, né la possibilità di restare la notte sull’isola in caso di emergenza psichiatrica, come avviene per esempio, ovviamente, per la guardia medica. L’instaurarsi del distretto 37 sull’isola non ha determinato un miglioramento della situazione, bensì un peggioramento”.

“Il pensionamento di due psichiatri della Uosm 24, che serve l’isola, minaccia un ulteriore intollerabile peggioramento dei livelli di assistenza psichiatrica”, hanno aggiunto i sindaci, sottolineando che “l’isola nei periodi estivi diventa una metropoli affollatissima costantemente sotto gli occhi dei media del mondo, e, ciò nonostante, nessun rinforzo viene previsto per affrontare l’emergenze psichiatriche. L’unico intervento psichiatrico urgente è svolto di fatto solo dal 118. Negli ultimi tempi, inoltre, si sono verificate problematiche con i trattamenti sanitari obbligatori”.

“Riteniamo indispensabile, altresì, che ci sia almeno un posto letto dedicato per gli utenti capresi nei reparti psichiatrici a Napoli. Non è pensabile, infatti, che i nostri cittadini, già così svantaggiati, debbano finire ricoverati sparsi nella Regione Campania, tenendo anche conto del blocco dei ricoveri nella case di cura psichiatriche convenzionate, che hanno finora in parte tamponato il problema”, hanno rimarcato nella nota i sindaci dell’isola auspicando “un cortese e rapido riscontro” da parte di De Luca e Forlenza per rimuovere quella che “si configura come una interruzione di pubblico servizio”.

CAPRI NEWS http://www.caprinews.it/leggi1.asp?cod=10201