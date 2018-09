Capri. Sperimentazione di nuovi orari di circolazione per i mezzi turistici nei mesi di settembre ed ottobre

La giunta comunale ha approvato una delibera con la quale demanda alla Polizia Municipale la riorganizzazione di una nuova tabella di orari di circolazione per i mezzi turistici, diversa rispetto a quella estiva. Per il mese di settembre ed ottobre le auto e i bus turistici, quindi anche gli Ncc, avranno minori limitazione rispetto ai mesi caldi di giugno, luglio ed agosto. In particolare, relativamente agli stop imposti al numero massimo di mezzi che possono circolare contemporaneamente, si prevede un anticipo della fine del divieto di circolazione per i bus Ncc dalle attuali 17.30 alle 15 per i periodi di non altissima stagione. Stiamo parlando di una decisione assunta in modo sperimentale e se il riscontro risulterà positivo (a giudizio soprattutto degli agenti di Polizia Municipale) si potrebbe arrivare ad una modifica dell’attuale regolamento comunale attraverso tutti i regolari passaggi ed iter procedurali, tra i quali quelli dell’approvazione in consiglio comunale.